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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Сборная Франции отказалась от Зидана, Дешам остаётся слухи

11 Декабря 2022 • 13:55 Комментировать (1)

Сборная Франции продолжает показывать хорошие результаты. В субботу «трёхцветные» обыграли Англию (2:1) и получили путёвку в полуфинал чемпионата мира, где им предстоит сразиться с Марокко.

В воскресенье утром Le Parisien сообщил о том, что контракт между Дидье Дешамом и Федерацией футбола Франции будет продлён как минимум до конца Евро-2024. Отмечается, что обе стороны хотят продолжать сотрудничество.

Таким образом, во Франции оказались от Зинедина Зидана. Ранее сообщалось, что после чемпионата мира – 2022 именно Зидан примет команду вне зависимости от результата команды в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Дидье Дешам
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Комментарии (1)
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ARTUR
11 Декабря 2022 в 14:16
Я вообще сомневаюсь что ЗЗ туда собирался , Дешам управляемый , а Зидан нет . Зидан имеет свой взгляд на футбол и соответственно на состав , а ему вряд ли это дадут в сборной . Он и из Реала по этой причине дважды уходил , второй раз ему как бы обещали полную свободу но обманули ,трансферы продолжали осуществлять без него , выставлять в состав пропиаренного болванчика , а он хотел там видеть Бензема , и как показало время был обсалютно прав. Так что от союза ЗЗ и федерации никто не выиграл бы. Зидан пойдет в ЮВЕНТУС .Может там ему дадут свободу . Хотя кто сейчас об этом думает , главное наварить бобла , к тому же футбол мало того что стал политизирован он еще становится оружием для гендерных войн ..
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