Сборная Франции продолжает показывать хорошие результаты. В субботу «трёхцветные» обыграли Англию (2:1) и получили путёвку в полуфинал чемпионата мира, где им предстоит сразиться с Марокко.

В воскресенье утром Le Parisien сообщил о том, что контракт между Дидье Дешамом и Федерацией футбола Франции будет продлён как минимум до конца Евро-2024. Отмечается, что обе стороны хотят продолжать сотрудничество.

Таким образом, во Франции оказались от Зинедина Зидана. Ранее сообщалось, что после чемпионата мира – 2022 именно Зидан примет команду вне зависимости от результата команды в Катаре.