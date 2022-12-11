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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​«Роналду был убит прессой»: Данни встал на защиту звёздного форварда

11 Декабря 2022 • 13:25 Комментировать (1)

Экс-капитан «Зенита» Мигель Данни высказался в поддержку Криштиану Роналду. В последние недели и месяцы звёздный португалец регулярно сталкивался с критикой.

«Роналду - это Роналду, он - лучший в мире, он - лучший в истории футбола», - высказался Дании, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего игрока «Зенита», Роналду обязательно найдёт себе клуб и будет в нём счастлив.

«В последние месяцы он был убит прессой. Он не заслуживает этого неуважения после того, что он дал футболу!» - добавил Данни.

Сборная Португалии в субботу вылетела с чемпионата мира, проиграв Марокко со счётом 0:1. Вероятно, для 37-летнего Криштиану Роналду этот турнир был последним шансом стать чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Мигель Данни
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Декабря 2022 в 14:25
Расскажи это Тен Хагу и МЮ... А ещё Сантушу... Им приходилось не футболом заниматься, а вытирать слёзы напомаженному... И ещё делать это "аккуратно", чтобы не размазать ему макияж... 💅🏻... Тьфу...
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