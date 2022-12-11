​Футбол нельзя просчитать: Математики из Оксфорда провалилась с прогнозом на чемпионат мира

Математики из Оксфордского университета в преддверии чемпионата мира пытались просчитать результаты всего турнира посредством математической модели. Глядя на расчёты сейчас, после четвертьфиналов, можно убедиться в том, что футбол просчитать невозможно.

Специалисты из Оксфорда угадали двух полуфиналистов, но не более того. В их математической модели в первом полуфинале Бразилия должна была обыграть Аргентину (51,6% против 48,4%). Во втором же полуфинале Бельгия должна была взять верх над Францией (51,1% против 48,9%).

Чемпионом мира, по мнению Оксфордских математиков, должна была стать Бразилия за счёт победы над Бельгией в финале (61,3% против 38,7%).