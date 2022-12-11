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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Футбол нельзя просчитать: Математики из Оксфорда провалилась с прогнозом на чемпионат мира

11 Декабря 2022 • 13:13 Комментировать (1)

Математики из Оксфордского университета в преддверии чемпионата мира пытались просчитать результаты всего турнира посредством математической модели. Глядя на расчёты сейчас, после четвертьфиналов, можно убедиться в том, что футбол просчитать невозможно.

Специалисты из Оксфорда угадали двух полуфиналистов, но не более того. В их математической модели в первом полуфинале Бразилия должна была обыграть Аргентину (51,6% против 48,4%). Во втором же полуфинале Бельгия должна была взять верх над Францией (51,1% против 48,9%).

Чемпионом мира, по мнению Оксфордских математиков, должна была стать Бразилия за счёт победы над Бельгией в финале (61,3% против 38,7%).

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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Декабря 2022 в 14:31
На всякую математику найдётся своя Марокко... И это хорошо... Поэтому математикам и не дают Нобелевскую премию... Нобель как знал... Хотя причина в этом для него была другая...
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