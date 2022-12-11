​Роналду всего 11 раз коснулся мяча в игре с Марокко – худший показатель

Сборная Португалии сошла с турнирной дистанции на чемпионате мира - 2022 уже в 1/4 финала. В субботу «европейские бразильцы» весьма неожиданно проиграли Марокко со счётом 0:1.

Статистики авторитетного портала WhoScored говорит о том, что Криштиану Роналду, появившийся на поле на 50-й минуте, всего 11 раз коснулся мяча. Это худший показатель среди 16 игроков португальской сборной, принявших участие в матче.

Напомним, что после финального свистка Криштиану Роналду расплакался. Звёздному форварду 37 лет, и высока вероятность того, что он больше не сыграет на чемпионате мира.

Отметим, что в настоящий момент Криштиану Роналду не имеет клуба.