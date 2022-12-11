Гарет Саутгейт может покинуть должность главного тренера сборной Англии. После поражения от Франции (1:2) на чемпионате мира – 2022 Саутгейт дал понять, что такой вариант возможен. По словам тренера, для принятия лучшего для всех сторон решения нужно немного времени.

Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, в случае отставки Гарета Саутгейта принять сборную Англии могут Томас Тухель или Маурисио Почеттино. И немец, и аргентинец в настоящий момент находятся без работы.

Добавим, что действующий контракт связывает Гарета Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии ещё на два года.