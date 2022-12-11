​Месси намного лучше Роналду на ЧМ – эксперты

На чемпионате мира завершились четвертьфинальные матчи, турнир выходит на финальную тропу. Авторитетный портал WhoScored продолжает собирать статистические данные и на их основе ставить оценки футболистам по итогам матчей.

Только два игрока по итогам прошедших матчей имеют оценку более 8 баллов – это Лионель Месси (8,09 балла) и Бруну Фернандеш (8,15 балла).

Что касается Криштиану Роналду, то он имеет достаточно низкую оценку по итогам пяти проведённых матчей – 6,28 балла. Звёздный португальский нападающий располагается на 388-й позиции рейтинга.

В полуфиналах чемпионата мира Аргентина сыграет против Хорватии, а Франция – против Марокко.