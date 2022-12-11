​Бруну Фернандеш: «Несмотря на наши слова о судействе, Марокко заслужило победу»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш был одним из тех, кто пожаловался на судейство после матча против Марокко. При этом футболист отметил и игру команды-соперника.

«Несмотря на наши слова о судействе, сборная Марокко заслужила победу. Они были хороши на поле, нужно отдать им должное», - сказал Фернандеш, чьи слова приведены на сайте Федерации футбола Португалии.

Напомним, что сборная Португалии в субботу вечером проиграла Марокко в четвертьфинале чемпионата мира со счётом 0:1. Теперь марокканцы будут готовиться к противостоянию с французами в рамках полуфинала турнира.