«Ливерпуль» нацелился на полузащитника сборной Аргентины

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует издание Record.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 21-летнего южноамериканца проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы вступили в переговоры с португальской стороной относительно перехода игрока в зимнее трансферное окно. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро, а контракт с «орлами» рассчитан до середины 2027 года.

В данный момент Фернандес выступает за сборную Аргентины на чемпионате мира – 2022. «Альбиселесте» вышли в полуфинал, где встретятся с Хорватией.