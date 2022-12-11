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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Петржела: «Роналду мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит»

11 Декабря 2022 • 10:48 Комментировать (1)

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду мог бы продолжить карьеру в чемпионате России, если бы не ситуация в мире. Таким мнением поделился экс-главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела.

«Сейчас Криштиану точно не пойдет в Россию. Думаю, он пойдет в европейский клуб. Если бы не события в мире, Криштиану мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Сборная Португалии вместе с Роналду завершила борьбу на чемпионате мира – 2022. Пиренейцы потерпели минимальное поражение от команды Марокко со счетом 0:1. На мундиале КриРо забил лишь один гол в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Криштиану Роналду Властимил Петржела
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Комментарии (1)
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Dаvid MU
11 Декабря 2022 в 11:42
В Ахмат или в Анжи его, там станет быстро мужиком, скинет всякие сережки и цацки сразу
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