Петржела: «Роналду мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит»

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду мог бы продолжить карьеру в чемпионате России, если бы не ситуация в мире. Таким мнением поделился экс-главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела.

«Сейчас Криштиану точно не пойдет в Россию. Думаю, он пойдет в европейский клуб. Если бы не события в мире, Криштиану мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Сборная Португалии вместе с Роналду завершила борьбу на чемпионате мира – 2022. Пиренейцы потерпели минимальное поражение от команды Марокко со счетом 0:1. На мундиале КриРо забил лишь один гол в пяти матчах.