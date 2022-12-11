«Бавария» нашла замену Нойеру в составе полуфиналиста ЧМ-2022

Страж ворот сборной Хорватии Доминик Ливакович, выступающий на клубном уровне за загребское «Динамо», может продолжить карьеру в топ-чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По сведениям источника, заинтересованность в трансфере 27-летнего футбола проявляет мюнхенская «Бавария». Немецкий гранд рассматривает Ливаковича в качестве замены Мануэлю Нойеру, получившему травму.

Ливакович сейчас выступает за сборную Хорватии на чемпионате мира в Катаре. В четвертьфинале голкипер помог своей команде победить Бразилию в серии пенальти.