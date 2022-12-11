Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рабио высказался о победе над Англией

11 Декабря 2022 • 05:48 Комментировать

Игрок средней линии сборной Франции Адриен Рабио пообщался с представителями СМИ после поединка с Англией в ¼ финала чемпионата мира – 2022. Подопечные Дидье Дешама выиграли со счетом 2:1 и вышли в полуфинал мундиаля.

«Мы терпели, нас предупреждали об этом до старта матча. Очень повезло, что Кейн промазал с пенальти. Очень рады победить, это невероятный момент.

Франция в полуфинале ЧМ. Нужно продолжать терпеть. Мы должны бороться, чтобы ужалить соперника в правильный момент», - цитирует полузащитника Lequipe.

В полуфинале Франция сыграет против Марокко. Встреча состоится в среду, 14 декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Адриен Рабио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Декабря
05:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио высказался о победе над Англией
05:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент «Урала» пожелал Месси победы на ЧМ-2022
05:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок сборной Франции: «Нам очень помог смазанный Кейном пенальти»
05:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вратарь сборной Англии: «Можно победить и быть не лучшей командой, это и сделала Франция»
05:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кирьяков считает матч Аргентины и Нидерландов лучшим на чемпионате мира
05:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду: «Сборная Марокко заслуженно победила Португалию»
05:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пресс-служба «Тоттенхэма» поддержала Кейна
05:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Червиченко отреагировал на победу Марокко над Португалией
04:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Батистута поздравил Месси с повторением своего рекорда
04:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев: «В великой карьере Месси нет только победы на Кубке мира»
04:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев высказался о будущем Роналду в сборной Португалии
04:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саттон: «Этот промах будет с Кейном всю жизнь»
04:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-президент «Спартака»: «Роналду - неприятный тип и пижон»
04:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Португалии завершал матч против Марокко с двумя переломами
04:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ришарлисон прокомментировал провал Бразилии на чемпионате мира
Все новости
Рекомендуем