Рабио высказался о победе над Англией

Игрок средней линии сборной Франции Адриен Рабио пообщался с представителями СМИ после поединка с Англией в ¼ финала чемпионата мира – 2022. Подопечные Дидье Дешама выиграли со счетом 2:1 и вышли в полуфинал мундиаля.

«Мы терпели, нас предупреждали об этом до старта матча. Очень повезло, что Кейн промазал с пенальти. Очень рады победить, это невероятный момент.

Франция в полуфинале ЧМ. Нужно продолжать терпеть. Мы должны бороться, чтобы ужалить соперника в правильный момент», - цитирует полузащитника Lequipe.

В полуфинале Франция сыграет против Марокко. Встреча состоится в среду, 14 декабря.