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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Непомнящий: «Исторический результат сборной Марокко»

11 Декабря 2022 • 03:50 Комментировать

Сборная Марокко выдала победу над португальцами, позволившую ей получить место в полуфинале катарского чемпионата мира - впервые для африканских команд. Успех марокканской команды прокомментировал Валерий Непомнящий - отечественный специалист, который в 1990 году впервые вывел африканскую команду в четвертьфинал чемпионата мира, тогда это было со сборной Камеруна.

- Результат Марокко можно назвать историческим. Они выполнили свой план на игру. Марокканцы были опасны при равном счете, а потом сыграли по счету, - цитирует Валерия Непомнящего издание «Спорт-Экспресс». 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Сборная Португалии Сборная Марокко
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