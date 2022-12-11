Непомнящий: «Исторический результат сборной Марокко»

Сборная Марокко выдала победу над португальцами, позволившую ей получить место в полуфинале катарского чемпионата мира - впервые для африканских команд. Успех марокканской команды прокомментировал Валерий Непомнящий - отечественный специалист, который в 1990 году впервые вывел африканскую команду в четвертьфинал чемпионата мира, тогда это было со сборной Камеруна.

- Результат Марокко можно назвать историческим. Они выполнили свой план на игру. Марокканцы были опасны при равном счете, а потом сыграли по счету, - цитирует Валерия Непомнящего издание «Спорт-Экспресс».