Пономарёв доволен победой сборной Марокко

Сборная Марокко творит сенсации, после успеха в матче с испанцами команда одолела и португальцев, и теперь сыграет в полуфинале чемпионата мира с французами. Марокканцы стали первой африканской командой, добравшейся до полуфинала чемпионата мира - ранее пределом был четвертьфинал, но покорялся он лишь сборным из «черной» части Африки, то есть Камеруну, Сенегалу и Гане.

Успехом марокканцев очень доволен бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.

- Здорово, что они вышли. Я очень доволен, что марокканцы выиграли. Но надо отметить, что в этой встрече не такой уж сильный натиск был со стороны португальцев. Если бы они поднажали, могли бы и не выдержать марокканские игроки, - цитирует Пономарева Rusfootball.info.