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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Юран: «Чемпионат мира раз в два года - перебор»

10 Декабря 2022 • 23:52 Комментировать

Бывший футболист российской сборной и московского «Спартака» Сергей Юран не поддерживает идею проведения чемпионатов мира раз в два года. Такую идею на днях выразил Арсен Венгер, бывший тренер «Арсенала».

По мнению Юрана, такие решения смажут ощущение праздника для болельщиков, которым хотелось бы испытывать радость от проведения такого турнира, а не превращать его в рутину вроде Лиги чемпионов - турнира, безусловно, интересного, классного, но регулярного.

- На мой взгляд, это перебор. Зачем всё ускорять? Сейчас болельщики ждут турнир четыре года, и для них это настоящий праздник, - цитирует слова Юрана RT

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран
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