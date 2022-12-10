В Бразилии мечтают о приглашении Гвардиолы, но пока что выбирают среди других кандидатов

Сборная Бразилии покинула чемпионат мира, а наставник Тите покинул сборную Бразилии. И теперь пятикратные чемпионы мира заняты поиском нового наставника. Как сообщает Globo Esporte, там по-прежнему мечтают убедить наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу возглавить команду, считая его тренерскую философию наиболее подходящую для сборной Бразилии. Но для этого нужны хорошие деньги, которых в Бразилии попросту нет. Другие кандидаты - это Доривал Жуниор, Роджеро Чени, Фернандо Диниц, Ренато Гаучо, Кука, Мано Менезеш и Хорхе Сампаоли. О решении должно быть объявлено до Нового года.