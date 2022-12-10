Сборная Португалии проиграла шесть последних матчей на ЧМ, в которых уступала к перерыву

Сборная Португалии сражается с марокканской командой в четвертьфинале чемпионата мира, и в конце первого тайма чемпионы Европы 2016 года пропустили мяч и ушли на перерыв в качестве уступающей стороны.

Статистика не благоволит португальцам - как выяснилось, они проиграли шесть последних матчей чемпионата мира, в которых уходили на перерыв в качестве проигрывающей команды. Да и вообще, переломить ход игры в таком случае им удалось лишь один раз - на ЧМ-1966, в легендарном матче с Северной Кореей, когда португальцы проигрывали 0:3, но выиграли 5:3.

Следить за событиями игры между сборными Марокко и Португалии можно в формате прямой онлайн-трансляции.