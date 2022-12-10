​Уткин – Месси: «Зато нидерландцы пользуются писсуаром без табуретки»

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на высказывание звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Напомним, что капитан «альбиселесте» обрушился с критикой на Луи ван Галя. Месси сказал, что тренер Нидерландов «пускает пыль в глаза», когда говорит, что его команды играют красиво. Лео отметил, что ван Галь использует банальную тактику с забросами на высоких игроков.

«Зато, Лео, они пользуются писсуаром без табуретки», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сборная Аргентины теперь готовится к полуфинальному матчу чемпионата мира против Хорватии. Команды сразятся за путёвку в финал 13 декабря.