Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Уткин – Месси: «Зато нидерландцы пользуются писсуаром без табуретки»

10 Декабря 2022 • 17:44 Комментировать (3)

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на высказывание звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Напомним, что капитан «альбиселесте» обрушился с критикой на Луи ван Галя. Месси сказал, что тренер Нидерландов «пускает пыль в глаза», когда говорит, что его команды играют красиво. Лео отметил, что ван Галь использует банальную тактику с забросами на высоких игроков.

«Зато, Лео, они пользуются писсуаром без табуретки», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сборная Аргентины теперь готовится к полуфинальному матчу чемпионата мира против Хорватии. Команды сразятся за путёвку в финал 13 декабря.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Василий Уткин Сборная Аргентины Луи Ван Галь сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
bulls99
10 Декабря 2022 в 18:13
Да и не совсем маленький Месси многие люди ещё меньше .170 см . Нормальный рост . Уткин 190 и ....как Карпин скажет .
Dаvid MU
10 Декабря 2022 в 18:05
У утки вроде вообще нет члена, чтобы писуаром пользоваться
ARTUR
10 Декабря 2022 в 17:56
ПРЯМ ИДЕАЛ УТКИН МУЖСКОЙ КРАСОТЫ ))) зато Месси писюн видит без зеркала , дебил ))) вот же придурок ..ладно был кто то , тебе до Месси плыть и не переплыть уткин...))комик
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31 мин
Марокко Марокко
Португалия Португалия
0
0
5.40 3.65 1.73
Видео
10.12.22 в 22:00
Англия Англия
Франция Франция
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
18:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Помазун поделился впечатлениями от ЧМ-2022
18:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Дюмфрис получил красную карточку во время празднования Аргентины
18:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пакета - о поражении от Хорватии: «Самая сильная боль, которую я испытывал в своей карьере»
18:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мануэл Фернандеш: «Никто не ожидал, что Роналду окажется на скамейке запасных»
18:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​На матче Марокко – Португалия полно свободных мест
18:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов: «Роналду мешает сборной, как и Неймар»
18:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022
17:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сенников: «У Марокко нет шансов в матче с Португалией»
17:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радимов: «Надо иметь железную волю, чтобы рискнуть и оставить Роналду в запасе»
17:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам запретил игрокам сборной Франции фотографировать тренировочный процесс
17:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Уткин – Месси: «Зато нидерландцы пользуются писсуаром без табуретки» 3
17:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев высказался о результате матча сборных Хорватии и Бразилии
17:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​ФИФА не накажет игроков Аргентины
17:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Дейк не будет следить за ЧМ-2022 после вылета 1
17:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Елагин - о Кейне: «Сейчас такого форварда нет ни в одной сборной»
Все новости
Рекомендуем