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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​ФИФА не накажет игроков Аргентины

10 Декабря 2022 • 17:40 Комментировать

В субботу появилась информация о том, что ФИФА начала разбирательство насчёт поведения игроков сборной Аргентины в матче против Нидерландов. Впрочем, журналист Гастон Эдул в социальных сетях утверждает, что никаких дополнительных наказаний для аргентинских футболистов не последует.

«ФИФА заводит такое дело каждый раз, когда команда получает большое 5 жёлтых карточек. Таков протокол», - написал Эдул, успокаивая болельщиков сборной Аргентины.

Ближайший матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведёт 13 декабря. В полуфинале мундиаля Лионель Месси и компания сразятся против Хорватии.

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