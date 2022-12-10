​ФИФА не накажет игроков Аргентины

В субботу появилась информация о том, что ФИФА начала разбирательство насчёт поведения игроков сборной Аргентины в матче против Нидерландов. Впрочем, журналист Гастон Эдул в социальных сетях утверждает, что никаких дополнительных наказаний для аргентинских футболистов не последует.

«ФИФА заводит такое дело каждый раз, когда команда получает большое 5 жёлтых карточек. Таков протокол», - написал Эдул, успокаивая болельщиков сборной Аргентины.

Ближайший матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведёт 13 декабря. В полуфинале мундиаля Лионель Месси и компания сразятся против Хорватии.