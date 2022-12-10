​ФИФА начала разбирательство в отношении Аргентины

Сборная Аргентины прошла Нидерланды по итогам эмоционального матча на стадии четвертьфинала чемпионата мира – 2022. Поведение игроков аргентинкой сборной будет рассмотрено дисциплинарным комитетом. Как сообщает Cabine Desportiva, ФИФА открыла разбирательство в отношении Аргентинской федерации футбола.

Напомним, что по ходу игры между футболистами команд возникали конфликты. А после победы в серии пенальти аргентинцы принялись дразнить нидерландцев.

Ранее стало известно, по какой причине игроки Аргентины дразнили побеждённых соперников.

В полуфинале чемпионата мира соперником сборной Аргентины будет Хорватия. Матч пройдёт 13 декабря.