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Лахиялов: «Шанс Англии – в серии пенальти, а шанс Марокко – в дисбалансе Португалии из-за Роналду» эксклюзив

10 Декабря 2022 • 16:05 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») Шамиль в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от четвертьфиналов чемпионата мира Марокко – Португалия и Англия – Франция.

- Надеюсь, африканская сказка продолжится, и Марокко обыграет Португалию, у которой команда на порядок выше и по исполнителям, и по опыту. Но тот дисбаланс, который происходит с Криштиану Роналду внутри португальской сборной, может плохо на ней сказаться, особенно на молодых футболистах. Шанс марокканцев заключается в том, чтобы воспользоваться этим дисбалансом соперника.

Англия – Франция – интересный матч. Я думаю, из всех европейских сборных французы показывают сейчас наиболее зрелищный и интересный для болельщиков футбол. Ну и личности там выделяются, конечно. Мбаппе – футболист высочайшего уровня, в случае выхода Франции в финал он будет одним из кандидатов на звание лучшего игрока мира. Шанс сборной Англии – довести дело до серии пенальти и уже там надеяться на своего вратаря Пикфорда, который хорошо умеет отражать одиннадцатиметровые.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Англии Сборная Португалии Чемпионат Мира Чм-2022 Шамиль Лахиялов Сборная Марокко
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