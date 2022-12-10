Известный российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал инцидент, который произошёл несколько дней назад на пресс-конференции сборной Бразилии. Тогда, напомним, пресс-атташе команды, как показалось, достаточно грубо схватил запрыгнувшего за стол кота и сбросил на пол.

«Я видел это видео. Я кошатник и знаю, что когда кота поднимаешь за шкирку, ему на самом деле не больно. Коты, как и все кошачьи, совершенно спокойно относятся к тому, когда их берёшь будто за гриву. Но со стороны не кошатников это выглядит будто издевательство над животными.

Надо было этому бразильцу кота как-то аккуратненько поставить на пол. А выглядело это так, что он бросил кота, и коту было больно и обидно. Но я неплохо знаю кошачью физиологию и психологию. Думаю, кот спокойно вильнул хвостом и пошёл дальше, став героем всего мира. А вот многие зрители прямо разгневались и сказали: «Ну, всё, теперь вы, бразильцы, за этого кота поплатитесь…» И поплатились», - сказал Шипов в эфире канала в YouTube.