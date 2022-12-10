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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Винисиус зол на Тите за то, что тренер заменил его во втором тайме

10 Декабря 2022 • 15:40 Комментировать (1)

Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор был очень зол на главного тренера команды Тите. Футболиста мадридского «Реала» не устроило то, что наставник заменил его в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией на 64-й минуте.

Напомним, вместо Винисиуса на поле вышел Родриго, который впоследствии не реализовал свой пенальти в послематчевой серии. Бразилия по итогу вылетела с чемпионата мира проиграв Хорватии в серии одиннадцатиметровых со счётом 2:4.

Тите покинул тренерский пост сборной Бразилии сразу после матча с Хорватией. Пока неизвестно, кто займёт вакантную должность наставника «пентакампеоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Тите Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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redwhite1959
10 Декабря 2022 в 15:59
Этого Винисиуса надо было ещё в первом тайме менять - хорваты из-под прессинга выходили ТОЛЬКО через его зону! Он "прижимался" к углу штрафной, а вратарь раз за разом перекидывал мяч через него открытому игроку на бровку. И так как никто этого бразильца из своих не страховал, хорваты без проблем выходили по этому флангу из обороны. У самого же бразильца ума не хватило отойти чуть глубже, чтобы не дать начать хорватам контратаку.
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