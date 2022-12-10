Винисиус зол на Тите за то, что тренер заменил его во втором тайме

Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор был очень зол на главного тренера команды Тите. Футболиста мадридского «Реала» не устроило то, что наставник заменил его в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией на 64-й минуте.

Напомним, вместо Винисиуса на поле вышел Родриго, который впоследствии не реализовал свой пенальти в послематчевой серии. Бразилия по итогу вылетела с чемпионата мира проиграв Хорватии в серии одиннадцатиметровых со счётом 2:4.

Тите покинул тренерский пост сборной Бразилии сразу после матча с Хорватией. Пока неизвестно, кто займёт вакантную должность наставника «пентакампеоне».