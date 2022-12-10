Куман в январе приступит к работе со сборной Нидерландов

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман станет новым наставником сборной Нидерландов с января 2023 года. По информации от журналиста Николо Скиры, Луи ван Галь окончательно отказался продолжать работу, о чём дал понять после вчерашнего вылета с чемпионата мира на стадии четвертьфинала от Аргентины.

О том, что новым тренером Нидерландов станет именно Куман стало известно ещё в апреле этого года. Напомним, Рональд возглавлял сборную Нидерландов на протяжение двух лет, пока летом 2020 года не ушёл в «Барселону».

Что касается ван Галя, ранее ходили слухи об интересе к его кандидатуре со стороны сборной Бельгии. 71-летний Луи пока не сообщал о решении завершить тренерскую карьеру и не исключил, что возглавит «красных дьяволов».