Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Неймар: «Мы вынуждены выслушивать теории от людей, которые ничего не понимают в футболе»

10 Декабря 2022 • 14:33 Комментировать (1)

Полузащитник сборной Бразилии Неймар объяснил, почему не взял на себя первый пенальти «пентакампеоне» в послематчевой серии с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира. Напомним, первый удар Бразилии исполнил Родриго, который не смог переиграть голкипера хорватов Доминика Ливаковича.

«Почему я не пробил первый пенальти? Я всегда берусь исполнять последним, стягиваю на себя больше всего давления. К сожалению, мы вынуждены выслушивать теории от людей, которые ничего не понимают в футболе», – заявил Неймар в интервью после матча.

Ранее Неймар не исключил, что завершит карьеру в сборной Бразилии. Сейчас полузащитнику всего 30 лет.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
10 Декабря 2022 в 14:38
люди вынуждены смотреть этого.....в матчах сб Бразилии......
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Португалия Португалия
5.40 3.65 1.73
Видео
10.12.22 в 22:00
Англия Англия
Франция Франция
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
15:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Куман в январе приступит к работе со сборной Нидерландов
15:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лаутаро Мартинес: «Мы должны уважать Хорватию»
14:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Источник: «Бавария» откажется обменивать Комана на Пулишича
14:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес: «Ван Галю нужно держать рот закрытым» 2
14:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов не верит в то, что Аргентина сможет пройти Хорватию
14:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар: «Мы вынуждены выслушивать теории от людей, которые ничего не понимают в футболе» 1
13:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловро Майер: «Невероятно, что Модрич продолжает в своём возрасте играть на таком уровне» 1
13:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вегхорст: «Наша детская мечта разбилась»
13:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера: «Теперь главный фаворит чемпионата мира — Франция»
13:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Французский журналист уверен, что Франция обыграет Англию и дойдёт до финала чемпионата мира
12:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловро Майер: «Реал»? Не спрашивайте меня об этом, я сосредоточен на чемпионате мира»
12:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар поддержал Родриго, который не забил пенальти в матче с Хорватией
12:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо назвал главного фаворита чемпионата мира после вылета Бразилии
11:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Френки де Йонг: «Месси – величайший футболист в истории»
11:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алвес: «Для меня это был последний чемпионат мира, но Неймар нужен Бразилии»
Все новости
Рекомендуем