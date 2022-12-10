Неймар: «Мы вынуждены выслушивать теории от людей, которые ничего не понимают в футболе»

Полузащитник сборной Бразилии Неймар объяснил, почему не взял на себя первый пенальти «пентакампеоне» в послематчевой серии с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира. Напомним, первый удар Бразилии исполнил Родриго, который не смог переиграть голкипера хорватов Доминика Ливаковича.

«Почему я не пробил первый пенальти? Я всегда берусь исполнять последним, стягиваю на себя больше всего давления. К сожалению, мы вынуждены выслушивать теории от людей, которые ничего не понимают в футболе», – заявил Неймар в интервью после матча.

Ранее Неймар не исключил, что завершит карьеру в сборной Бразилии. Сейчас полузащитнику всего 30 лет.