Экс-девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Чесноков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что рад тому, что Германия вылетела из розыгрыша чемпионата мира в Катаре.

Сборная Германии заняла третье место в группе E, в которой выступали Испания, Япония и Коста-Рика. Напомним, немцы приехали на чемпионат мира в Катар с повесткой ЛГБТ-пропаганды. В первом же матче против Японии немцы на предматчевом фото закрыли свои рты руками, олицетворяя несвободу слова в Катаре.

«Я так доволен за Германию! На самолёте ЛГБТ приехали в Катар! Мусульманскую страну. Ни на одном чемпионате мира не было болельщиков из Германии, которые были в розовых шапочках. А сейчас они решили засветить себя. Ну зачем эта провокация? Зачем вы это делаете? Просто кошмар! Вы приехали сюда в футбол играть или доказывать права гомиков и лесбиянок? Я прекрасно к ним отношусь! Я с удовольствием могу с ними общаться и ужинать, и обедать. Но когда идёт это выпячивание, я не готов это воспринимать», — сказал Чесноков.