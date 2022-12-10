Вегхорст: «Наша детская мечта разбилась»

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира. Вчера «оранжевые» проиграли в четвертьфинале сборной Аргентины и остановили выступления на турнире.

«Мы были очень близки. Очень сложно принять, что всё кончено. Наша детская мечта разбита», – с грустью заявил Вегхорст в послематчевом интервью.

Напомним, находясь на скамейке запасных нападающий получил жёлтую карточку. Во втором тайме Ваут вышел на поле и отметился дублем, что помогло Нидерландам совершить камбэк и перевести игру в овертайм.

Вышедшая в полуфинал Аргентина сыграет в следующей стадии со сборной Хорватии.