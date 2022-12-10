Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Вегхорст: «Наша детская мечта разбилась»

10 Декабря 2022 • 13:37 Комментировать

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира. Вчера «оранжевые» проиграли в четвертьфинале сборной Аргентины и остановили выступления на турнире.

«Мы были очень близки. Очень сложно принять, что всё кончено. Наша детская мечта разбита», – с грустью заявил Вегхорст в послематчевом интервью.

Напомним, находясь на скамейке запасных нападающий получил жёлтую карточку. Во втором тайме Ваут вышел на поле и отметился дублем, что помогло Нидерландам совершить камбэк и перевести игру в овертайм.

Вышедшая в полуфинал Аргентина сыграет в следующей стадии со сборной Хорватии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Ваут Вегхорст сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Португалия Португалия
5.40 3.65 1.73
Видео
10.12.22 в 22:00
Англия Англия
Франция Франция
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
13:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вегхорст: «Наша детская мечта разбилась»
13:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера: «Теперь главный фаворит чемпионата мира — Франция»
13:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Французский журналист уверен, что Франция обыграет Англию и дойдёт до финала чемпионата мира
12:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловро Майер: «Реал»? Не спрашивайте меня об этом, я сосредоточен на чемпионате мира»
12:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар поддержал Родриго, который не забил пенальти в матче с Хорватией
12:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо назвал главного фаворита чемпионата мира после вылета Бразилии
11:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Френки де Йонг: «Месси – величайший футболист в истории»
11:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алвес: «Для меня это был последний чемпионат мира, но Неймар нужен Бразилии»
11:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вратарь сборной Нидерландов Нопперт: «Горжусь командой и тренером»
11:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зиеш не интересен «Милану»
11:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отец Влашича допустил возвращение сына в ЦСКА
11:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь: «Я не проиграл с командой ни одного из 20 матчей, вы не можете сказать, что мы были плохи»
11:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Френки де Йонг: «Чувствую себя подавленным, ведь думал, что мы можем выиграть турнир»
10:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ты сделал это, мальчик», – Пеле поздравил Неймара с рекордом
10:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич: «Модрич отыграл 120 минут и принёс нам победу»
Все новости
Рекомендуем