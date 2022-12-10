Неймар поддержал Родриго, который не забил пенальти в матче с Хорватией

Полузащитник сборной Бразилии Неймар поддержал своего партнёра по команде Родриго, который не реализовал пенальти в послематчевой серии с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира. Напомним, «пентакампеоне» вылетели с мундиаля, проиграв в серии одиннадцатиметровых со счётом 2:4.

«Родриго взял на себя ответственность и исполнил пенальти. Он не один, мы все его поддерживаем», – сказал Неймар в послематчевом интервью.

Напомним, Неймар вчера забил свой 77-й гол за сборную Бразилии и сравнялся с Пеле в списке лучших бомбардиров в истории «пентакампеоне». После игры вингер «ПСЖ» не исключил, что завершит международную карьеру.