Алвес: «Для меня это был последний чемпионат мира, но Неймар нужен Бразилии»

39-летний защитник сборной Бразилии Дани Алвес признался, что этот чемпионат мира стал для него последним в карьере. При этом экс-футболист каталонской «Барселоны» призвал своего партнёра по команде Неймара продолжать выступать за «пентакампеоне» и сыграть на следующем мундиале.

«Для меня это был последний чемпионат мира, пришло время сказать об этом. Но я не придерживаюсь того же мнения о Неймаре. Бразильский футбол нуждается в нём, он великий игрок», – цитирует Алвеса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Бразилия вчера вылетела с чемпионата мира на стадии четвертьфинала от Хорватии, проиграв «шашечным» в серии пенальти.