Ван Галь: «Я не проиграл с командой ни одного из 20 матчей, вы не можете сказать, что мы были плохи»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь оценил свою работу во главе команды. Напомним, после прихода экс-наставника «Баварии» на свой пост летом 2021 года, «оранжевые» не проиграли ни одного из 20 матчей в основное время. Вчера команда вырвала ничью в концовке четвертьфинала чемпионата мира с Аргентиной, но в серии пенальти южноамериканцы добыли путёвку в следующую стадию.

«Сборная Нидерландов под моим руководством не проиграла ни одного из 20 матчей, вы не можете сказать, что мы были плохи. Этот состав – лучший, с которым я когда-либо работал. Вся раздевалка опустошена. Я поблагодарил игроков за проделанную работу», – заявил ван Галь на пресс-конференции после матча.

Напомним, Луи ранее объявил, что покидает сборную Нидерландов.