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Ван Галь: «Я не проиграл с командой ни одного из 20 матчей, вы не можете сказать, что мы были плохи»

10 Декабря 2022 • 11:11 Комментировать

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь оценил свою работу во главе команды. Напомним, после прихода экс-наставника «Баварии» на свой пост летом 2021 года, «оранжевые» не проиграли ни одного из 20 матчей в основное время. Вчера команда вырвала ничью в концовке четвертьфинала чемпионата мира с Аргентиной, но в серии пенальти южноамериканцы добыли путёвку в следующую стадию.

«Сборная Нидерландов под моим руководством не проиграла ни одного из 20 матчей, вы не можете сказать, что мы были плохи. Этот состав – лучший, с которым я когда-либо работал. Вся раздевалка опустошена. Я поблагодарил игроков за проделанную работу», – заявил ван Галь на пресс-конференции после матча.

Напомним, Луи ранее объявил, что покидает сборную Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь сборная Нидерландов
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