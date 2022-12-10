Френки де Йонг: «Чувствую себя подавленным, ведь думал, что мы можем выиграть турнир»

Полузащитник сборной Нидерландов рассказал о своих чувствах после вылета с чемпионата мира на стадии четвертьфинала. Напомним, «оранжевые» проиграли в серии пенальти Аргентине со счётом 3:4 и не смогли выйти в полуфинал.

«Оглядываясь на свои выступления, могу сказать, что чувствую себя подавленным, ведь думал, что мы можем выиграть этот турнир», – сказал де Йонг в интервью после вылета от Аргентины.

После вчерашнего поражения главный тренер Нидерландов Луи ван Галь заявил о своём уходе из сборной. Пока неизвестно, кто заменит экс-наставника «Манчестер Юнайтед» во главе «оранжевых».