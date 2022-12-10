«Ты сделал это, мальчик», – Пеле поздравил Неймара с рекордом

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил Неймара с повторением своего рекорда. Напомним, во вчерашнем матче с Хорватией полузащитник «пентакампеоне» забил на национальную команду свой 77-й гол и сравнялся с Пеле в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

«Я видел, как ты растёшь, я подбадривал тебя. Наконец, я могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по количеству голов за сборную Бразилии. Мой рекорд держался практически 50 лет. За это время никто к нему так и не приблизился. Ты сделал это, мальчик. Это подчёркивает то, насколько великим является твоё достижение», – приводит слова Пеле журналист Адриен Гренье в социальных сетях.