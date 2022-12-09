​«Трагедия на танцполе»: Фанаты отреагировали на провал Бразилии

Сборная Хорватии сотворила сенсацию, выбив Бразилию с чемпионата мира. Журналисты портала Goal собрали подборку комментариев журналистов и болельщиков по поводу этого результата на мундиале.

«Это трагедия на танцполе», - написал один из болельщиков. Это был «укол» Бразилии за их танцы после голов в предыдущих матчах турнира.

«Невероятно. Хорватия никогда не устаёт. Никогда!» - написал другой фанат.

«Потрясающие хорваты. Какой же у них характер», - говорится в ещё одном комментарии.

«Тот факт, что Неймар не бил пенальти, для него непростительный», - высказался ещё один болельщик.