​Лам: «В финале ЧМ-2014 против нас партнёры Месси ждали, что он всё решит сам»

Известный в прошлом немецкий футболист Филип Лам высказался о нынешнем чемпионате мира и вспомнил финал 2014 года, в котором Германия минимально обыграла Аргентину по итогам экстра-тайме. Лам тогда повёл на футбольном поле все 120 минут.

«Аргентина – мой фаворит на этом чемпионате мира. В 2014 году в финале против нас партнёры Лионеля Месси, казалось, ждали, что он всё решит сам. А сейчас они играют за него», - высказался Лам для The Guardian.

В 1/4 финала чемпионата мира аргентинцы играют против нидерландцев. Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.

Сборная Аргентины в последний раз становилась чемпионом мира в 1986 году.