​Ливакович стал рекордсменом сборной Хорватии на ЧМ

Страж ворот сборной Хорватии Доминик Ливакович стал рекордсменом своей национальной команды. В основное время матча против Бразилии Ливакович совершил 8 сэйвов. Ранее ни одному хорватскому голкиперу не удавалось совершить так много спасений в одном матче на чемпионатах мира, сообщает Opta.

Основное время матча Хорватия – Бразилия завершилось со счётом 0:0. Доминик Ливакович всё же пропустил от сборной Бразилии в первом экстра-тайме – автором гола стал Неймар. Теперь хорваты пытаются отыграться.

Следить за финальным отрезком матча Хорватия – Бразилия можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.