Мостовой: ЧМ раз в два года? Не вижу в этом смысла

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о возможном проведении чемпионата мира раз в два года.

«Еще лет пять-шесть назад кто-то об этом говорил. И уже тогда я сказал, что не вижу в этом смысла. Куда в этом случае девать остальные турниры?» — приводит слова Мостового Metaratings.

Эксперт отметил, что сидеть на трибуне и играть на поле, постоянно летая из одной страны в другую, — разные вещи. Хорошо, когда много футбола, но половина игроков итак еле ходят, добавил Мостовой.

Ранее ФИФА рассматривала возможный переход чемпионата мира на двухлетний цикл, но 9 декабря стало известно, что федерация отказалась от этой идеи.