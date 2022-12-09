Григорян: «Сборная Аргентины зависима от Месси»

Известный российский специалист Александр Григорян прокомментировал свои ожидания от предстоящего матча четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, в котором сойдутся сборные Аргентины и Нидерландов. Григорян считает тревожным фактором зависимость сборной Аргентины от игровой формы Месси. В то же время он считает, что аргентинский лидер сейчас находится на своем пике и его гений может сказать веское слово в ходе матча.

- Сборная Аргентины зависима от Месси. Аргентина будет поставлена в очень невыгодные условия, игра будет складываться очень непросто, но гений должен сыграть свою роль, - заявил Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».