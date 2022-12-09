Футболисты сборной Португалии публично всякий раз поддерживают Криштиану Роналду и отмечают его качества – как игрока и как лидера. Впрочем, в раздевалке команды ситуация не такая радужная, как кажется. На такие мысли наводит информация, которую опубликовал португальский Record.

По данным источника, некоторые игроки сборной Португалии недовольны тем, что в расположении команды находится Рики Регуфе – личный менеджер Криштиану Роналду, который работает со звёздным португальцем с 2018 года.

Отмечается, что футболисты португальской сборной «не понимают причин», по которым Регуфе было позволено находиться с командой, в том числе в дни матчей. При этом футболистам сборной Португалии не было позволено взять с собой на турнир гостей.

Ранее в прессе проскакивали слухи о том, что Криштиану Роналду был готов уехать из сборной Португалии из-за непопадания в основной состав на игру со швейцарцами.