​Саутгейт: Мы завоевали авторитет

Сборная Англии дошла до полуфинала чемпионата мира – 2018 и до финала Евро-2020. Главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт считает, что эти успехи позволили его команде завоевать авторитет.

«Думаю, что сборная Англии всегда имела определённый уровень уважения. Но теперь, как мне кажется, у нас есть авторитет.

Мы дошли сначала до полуфинала, а потом до финала, и весь мир увидел, что Англия конкурентоспособна. Когда я путешествую по миру и слушаю мнения футболистов, то они больше ценят нас», - сказал Саутгейт BBC.

В субботу, 10 декабря, сборная Англии проведёт матч 1/4 финала чемпионата мира против Франции.