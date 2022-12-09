​Саутгейт прокомментировал слухи о причине отъезда Уайта из сборной Англии

Защитник Бен Уайт недавно покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира. Сообщалось, что причиной отъезда футболиста стала его ссора с представителем тренерского штаба. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт получил вопрос на этот счёт.

«То, что мне показали, было выдумкой. Мы объяснили, почему Бен покинул лагерь, и я думаю, что это действительно нужно уважать», - высказался Саутгейт для talkSPORT.

В официальном пресс-релизе об отъезде Бена Уайта из сборной Англии была использована формулировка «по личным причинам».

Сборная Англии в настоящий момент готовится к матчу против Франции в четвертьфинале чемпионата мира. Игра пройдёт 10 декабря.