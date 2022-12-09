​Игрок Австралии: «На поле Месси выглядит фальшиво, будто восковая статуя»

Футболист сборной Австралии Кенау Баккус поделился своими эмоциями от игры против Лионеля Месси.

Напомним, что на стадии 1/8 финала чемпионата мира Австралия проиграла Аргентине со счётом 1:2.

«Это сюрреалистично, потому что немногие могут так играть. Он принимает мяч в любой точке поля и берёт игру на себя.

На футбольном поле Месси выглядит фальшиво, если честно, он немного похож на восковую статую. Но играть против него было потрясающе, и я старался чему-то научиться», - высказался Баккус, чьи слова приводит Goal.com.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Нидерландов.