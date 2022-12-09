Юран рассказал, какая сборная удивила его на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, какая сборная удивила его на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

«Кто удивил больше всех? Сто процентов Япония. Они мне очень понравились, их очень жалко. Организация игры у них просто класс, футболисты четко выполняли установки тренера», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

По мнению специалиста, наставнику японцев не хватило опыта в игре с хорватами, потому что соперника можно было дожать.

Напомним, Япония проиграла национальной команде Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти) в рамках 1/8 финала чемпионата мира и покинула турнир.