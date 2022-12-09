Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») Шамиль Лахиялов ждёт в полуфинале чемпионата мира матч Бразилия – Аргентина. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Хорватия со своим возрастным составом вряд ли окажет значительное сопротивление бразильцам. А голландцы, которые меняют философию и переходят с атакующего футбола на более рациональный, на мой взгляд, не заслуживают полуфинала. Я думаю, все специалисты и болельщики футбола в предвкушении исторического противостояния Бразилия – Аргентина в полуфинале. Такой матч стал бы вишенкой на торте всего турнира. Эти команды показывают зрелищный атакующий футбол. По именам бразильцы, может, и не на одну, а на две ступени выше, но если есть на этом чемпионате мира команда, способная остановить бразильскую машину, то, я думаю, это как раз таки Аргентина. Победа аргентинцев в финале прошлогоднего Копа Америка доказывает, что они могут найти противоядие против такой мощной атакующей команды Бразилии.