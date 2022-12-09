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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Карпин предположил, как Россия могла бы выступить на чемпионате мира – 2022

09 Декабря 2022 • 17:03 Комментировать

Сборной России не дали возможности побороться за билет на чемпионат мира в стыковых играх. В рамках санкций российскую национальную команду отстранили от плей-офф, проходившего в конце марта.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, как его команда могла бы выступить на мундиале в Катаре.

«По поводу выхода из группы точно не уверен. Многое зависело бы от группы, от формы игроков, какие были бы футболисты, количество травм. То, что не были бы мальчиками для битья, думаю, да», - сказал Карпин, слова которого приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира в 2018 году сборная России смогла добраться до стадии четвертьфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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