​Карпин предположил, как Россия могла бы выступить на чемпионате мира – 2022

Сборной России не дали возможности побороться за билет на чемпионат мира в стыковых играх. В рамках санкций российскую национальную команду отстранили от плей-офф, проходившего в конце марта.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, как его команда могла бы выступить на мундиале в Катаре.

«По поводу выхода из группы точно не уверен. Многое зависело бы от группы, от формы игроков, какие были бы футболисты, количество травм. То, что не были бы мальчиками для битья, думаю, да», - сказал Карпин, слова которого приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира в 2018 году сборная России смогла добраться до стадии четвертьфинала.