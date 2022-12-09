Карпин: Большое количество добавленного времени на ЧМ? Это было неожиданно для всех

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о большом количестве добавленного времени в матчах чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Глобально это было странно. Но опять же, это было не во всех матчах. Это было неожиданно для всех. Я не считаю это нужным», — приводит слова Карпина Sport24.

При этом специалист считает, если есть большие задержки времени из-за травмы или просмотра ВАР, тогда необходимо добавлять это время. Кроме этого, Карпин заявил, что если в футболе введут чистое игровое время, что особо ничего не изменится, ведь мяч в игре примерно 60 минут, столько и могут сделать.