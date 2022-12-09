Гути хочет возглавить сборную Испании

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути заявил о готовности возглавить национальную сборную Испании.

«Мне хотелось бы поработать у руля сборной страны. Руководить «красной фурией» - это невероятно. Думаю, я готов к этому. Верю в свои силы и хочу продолжать двигаться по тренерской лестнице» - приводит слова Гути газета Marca.

Гути ранее работал с юношеской командой «Реала», был помощником главного тренера «Бешикташа», а также возглавлял «Альмерию», когда она играла в Сегунде.

Ранее стало известно, что вместо Луиса Энрике работать со сборной Испании будет Луис де ла Фуэнте.