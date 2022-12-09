Карпин: «Для меня сила азиатских сборных была понятна и до чемпионата мира»

Валерий Карпин, занимающий должность главного тренера сборной России, высоко оценил уровень азиатских сборных.

Отметим, что на чемпионате мира сборные Японии и Южной Кореи добрались до стадии 1/8 финала, где уступили Хорватии и Бразилии соответственно.

«Лично для меня она [сила азиатских сборных] была понятна и до ЧМ. Надеюсь, для тех, кто думал по-другому, чемпионат мира развернул мнение в другую сторону», - высказался Карпин для sport24.

Карпин отметил и те команды, с которыми сборная России осенью проводила товарищеские матчи. По мнению тренера, азиатские сборные в последние годы добились прогресса.

«Поэтому и говорить о том, что надо Киргизию и Таджикистан обыгрывать 10:0… Просто посмотрите результаты этих сборных против тех же Японии и Кореи. Причем они играют не товарищеские матчи, а готовятся», - сказал Карпин.

Стоит сказать, что Российский футбольный союз будет обсуждать возможность перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.