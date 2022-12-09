Карпин раскритиковал стиль игры сборной Испании

Рулевой национальной команды России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о раннем вылете сборной Испании с чемпионата мира – 2022, проходящего в Катаре.

«Все матчи Испании сливаются - владеют мячом почти под 80%, но без создания моментов, без продвижения. Это перебор. Да, стиль - это хорошо. Но этот стиль не приносит результат», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что сборная Испании потерпела поражение от Марокко (0:0, 0:3 пен) в 1/8 финала чемпионата мира и покинула турнир. После провала на мундиале в Катаре с поста главного тренера «красной фурии» был уволен Луис Энрике.