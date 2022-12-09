Булыкин считает, что чемпионат мира лучше проводить летом

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном проведении чемпионата мира зимой в африканских странах.

«Венгер предложил проводить чемпионаты мира зимой? А где их зимой проводить? Думаю, это вряд ли получится. Считаю, летом – оптимальнее, тем более народ может погулять в фан-зонах», — приводит слова Булыкина «Чемпионат». Кроме этого, эксперт считает, что мундиаль можно проводить каждые два года, но тогда это убьет интерес к турниру.

Ранее глава департамента ФИФА Арсен Венгер заявил, что идея с проведением чемпионата мира каждые два года больше не рассматривается.