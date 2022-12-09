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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин считает, что чемпионат мира лучше проводить летом

09 Декабря 2022 • 15:39 Комментировать

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном проведении чемпионата мира зимой в африканских странах.

«Венгер предложил проводить чемпионаты мира зимой? А где их зимой проводить? Думаю, это вряд ли получится. Считаю, летом – оптимальнее, тем более народ может погулять в фан-зонах», — приводит слова Булыкина «Чемпионат». Кроме этого, эксперт считает, что мундиаль можно проводить каждые два года, но тогда это убьет интерес к турниру.

Ранее глава департамента ФИФА Арсен Венгер заявил, что идея с проведением чемпионата мира каждые два года больше не рассматривается.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Дмитрий Булыкин
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