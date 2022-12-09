Таарабт: «Роналду – звезда футбола, он поднял «Реал» и «МЮ» на вершину»

Марокканский полузащитник Адель Таарабт высказался в поддержку португальского нападающего Криштиану Роналду, которого много критикуют в этом сезоне.

«Я считаю, что в Португалии должны проявлять больше уважения к Криштиану. Конечно, он не должен был себя так вести, но не стоит забывать о том, что Роналду сделал за последние 20 лет. Криштиану – звезда футбола, он поднял «Реала» и «МЮ» на вершину. Людям не стоит забывать, что он дал этому виду спорта», - передает слова Таарабта SAPO Desporto.

Роналду в данный момент находится в расположении сборной Португалии на ЧМ-2022. В ¼ финала пиренейцы сыграют против Марокко.