​Озил атаковал хейтеров Роналду

Известный футболист Месут Озил встал на защиту Криштиану Роналду, словесно атаковав его активизировавшихся хейтеров.

«Я действительно не понимаю, откуда берётся этот постоянный негатив в прессе о Криштиану… СМИ просто пытаются получить клики, а эксперты, чья карьера позади, просто хотят привлечь к себе внимание, выставив Роналду в плохом свете», - написал Озил в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану Роналду угрожал отъездом из сборной Португалии после непопадания в стартовый состав команды на игру 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. В стане португальской сборной информацию решительно опровергают.

10 декабря сборная Португалии сыграет против Марокко в четвертьфинале чемпионата мира.